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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak. Evinde oynayacağı maçta mutlak galibiyet isteyen sarı-lacivertliler Slovenya'ya avantajlı bir skorla gitme peşinde. Peki Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:26
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Slovenya'nın Maribor takımını ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        • 2

          Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

        • 3

          Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

        • 4

          Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

        • 5

          EKSİKLER

          Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.

        • 6

          BU TURA NASIL GELDİLER?

          Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

        • 7

          Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

        • 8

          Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 9

          "KUPA 3"'TE 5. SINAV

          Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

        • 10

          Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

        • 11

          İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

          Altay Bayındır

        • 12

          Becao

        • 13

          Osayi Samuel

        • 14

          Luan Peres

        • 15

          Ferdi Kadıoğlu

        • 16

          İsmail Yüksek

        • 17

          İrfan Can Kahveci

        • 18

          Dusan Tadic

        • 19

          Szymanski

        • 20

          Ryan Kent

        • 21

          Edin Dzeko

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