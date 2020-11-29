Fenerbahçe, Maradona'yı unutmadı

Fenerbahçe'den Diego Maradona'ya selam.... Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, geçen günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsaneyi unutmadı.

Derbi öncesinde sahaya ısınmak için çıkan sarı-lacivertliler, Diego Maradona'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi. Tişörtlerde "Elveda" anlamına gelen "Adios" ve Maradona'yla özdeşleşen 10 numarası yer aldı.