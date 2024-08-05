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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Lille maçına hazır - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lille maçına hazır

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:34
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        Fenerbahçe, Lille deplasmanına hazır!
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

        Antrenmana, tedavisine devam edilen Fred katılamadı. UEFA listesinde yer almayan Emre Mor da sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

        Lille maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

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