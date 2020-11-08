Eğer VAR, bizim gördüğümüzden görüntülerden hakemi çağırdıysa; hakem de pozisyonu iptal etmişse ben net bir şey söyleyemem. Çünkü görüntüler çamur gibi, ne olduğu belli değil. Bakalım bu pozisyonlar için yeni bir görüntü çıkacak mı?