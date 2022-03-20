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Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Konyaspor maçı şifresiz canlı izlenebilir mi? Fenerbahçe Konyaspor Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Türkiye Süper Süper Lig 30.hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig puan durumu sıralamasında 46 puanla 4 sırada yer alırken, Yeşil Beyazlılar ise 38 puanla 17.sırada bulunuyor. Her iki takım da Türkiye Süper Lig'inden 3 puanla dönmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. İşte, İşte, muhtemel 11'ler ve mücadeleye dair bilgiler...

20.03.2022 - 13:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe, Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kanaryalar Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 46 puanla 4.sırada yer alırken, Konyaspor ise 38 puanla 17.sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Yeşil Beyazlılar karşısında üstünlük elde etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. 

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi, 19:00'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Türkiye Süper Toto Süper Lig 30.hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.  Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR SAKAT VE CEZALILAR 

    FENERBAHÇE: Ferdi Kadıoğlu (Sakat), Mert Hakan Yandaş (Sakat)

    KONYASPOR: Eray Birniçan (Cezalı), Paul-Jose Mpoku (Şüpheli), Abdülkerim Bardakcı (Sakat), Ahmed Hassan (Şüpheli)

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

    FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mesut, İrfan Can, Rossi, Serdar

    KONYASPOR: Sehic, Skubic, Anicic, Adil, Guilherme, Amir, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

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