Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de en son 7 Aralık'ta oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe sonrasında 12 galibiyet-3 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi.

Kanarya, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor'a, Kadıköy'de son 5 sezonda teslim olmadı. Sarı-lacivertliler rakibine 2018-19 sezonunda 3-2 boyun eğdikten sonra oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu arada sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadeleyi Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı.