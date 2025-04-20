Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde iki takım arasında oynanan 47 maçta Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, Kayserispor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kalırken, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin tarihi ve maç saati...