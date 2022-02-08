Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? FB maçı ilk 11'i

Fenerbahçe Kayserispor maçı için artık heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI YAYIN