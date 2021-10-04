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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Berisha ve Gustavo kaydederken Paşa'nın tek sayısı Travnik'ten geldi. Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

04.10.2021 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Dünkü maçın bence esas manşeti, 11 maç ve 990 dakika sonra Pereira’nın nihayet formasyonunu az da olsa esnetmeyi düşünmesi. İlk 11 maçta Pereira 3-4-2-1’den bir dakika bile feragat etmeyi düşünmemiş; 3-0 önde de olsa, 3-0 geride de olsa, maçın 20’nci ya da 80’inci dakikası ayırt etmeksizin formasyonuna derin bir aşkla bağlı kalmıştı. 

  • Dün Fenerbahçe’nin ilk devrede zaman zaman çift santrforlu 3-4-1-2 oynaması yeni bir haber. 65-85 arası da Mert’in Rossi’nin yerine girmesiyle klasik 3-5-2’ye döndü Pereira. O bölümde Valencia-Berisha çift santrfor oynadılar. Orta saha da (sağdan sola) Ferdi-Zajc-Gustavo-Mert-Novak’la kuruldu. Tabii son 25’teki oyunun realitede 5-3-2 olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Hafta içi Olympiakos'dan yenen futbol tokadı Vitor Pereira ve yardımcılarına bir uyarı olmalıydı. Teknik ekip, yeni bir takım fikirler üretmeli ve bize göstermeliydi.

  • Nitekim Vitor Hoca ve yardımcıları, 3-4-1-2 dizdi takımını bu kez. Rossi 2 santrafor (Berisha ve Serdar Dursun) arkasında serbest roldeydi. Solda Muhammed ve sağda Ferdi vardı. Demek ki 3-4-2-1 ya da 3-4-3 kutsal bir emir değilmiş. Diziliş değişebilirmiş. Bu serbest santrafor arkasındaki oyuncu rolünde Rossi pek ortada gözükmese de sol içten getirdiği topta Berisha, rakibe çarpan bir şut sonrasında siftah yaptı. 45+4'te tam anlamıyla bir Vitor Pereira golü attı takım.

  • Sonuçta hem başlangıçtaki 3-4-1-2 dizilişi hem de 67'den itibaren 3-5-2'ye dönülmesi önemlidir. Bu maçta gördük ki kendi fikrine aşık değil, skor ve duruma göre diziliş değiştirmiş. Doğru yaptı.

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