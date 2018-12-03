Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ortalığı karıştıran pozisyon

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.

Hakem yorumcuları, pozisyonda her iki takım oyuncularının da kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, penaltı atışının tekrar edilmesi yönünde görüş belirtti.

KURAL NE DİYOR?

Penaltı vuruşu (Futbol oyun kuralları 2018/19 - Kural 14)

2. İhlaller ve Cezalar

• Penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya oyuncunun takım arkadaşı

Oyun Kuralları ihlali yaparsa:

• eğer top kaleye girerse, penaltı vuruşu tekrarlanır

• eğer top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve oyunu endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatır

• Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır.

HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

Ahmet Çakar: Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor. Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. Maç tekrar edilmeli.

Erman Toroğlu: Penaltıyı Kasımpaşalı futbolcu atıyor, kaleci kurtarıyor. Kasımpaşalı oyuncu dönen topa vururken ihlal yapan 7 oyuncu var. İki takım da ihlal ediyor. VAR'daki arkadaşlar siz göz muayenesine gittiniz mi? Kaleci de ihlal yapıyor. Penaltının tekrar edilmesi lazım.

Deniz Çoban: Penaltı tekrar kullanılmalıydı. Kasımpaşa puan kaybederse kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle itiraz edebilir. Türk hakemlik tarihinde “Kural hatası” yapan hakeme (Beşiktaş-Sivasspor) hemen ertesinde bir başka önemli maç veren MHK başkanı olmamıştır. Dünya hakemlik tarihinde çıktığı ikinci maçta da kural hatası yapan bir başka hakem olmamıştır.



Bünyamin Gezer: Penaltı tekrar edilmeliydi. Kural hatası yapıldı.

Rıdvan Dilmen: Penaltının tekrar edilmesi gerekiyordu. Sadece Kasımpaşalı oyuncu ihlal etse karar doğru ama her iki takım oyuncuları da alana giriyor.