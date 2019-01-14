Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezonun başında satış listesine konulsa da talip çıkmayan tecrübeli kaleci, sözleşme feshetmeye de yanaşmayınca kontenjanda yer açmak için kontratı dondurulmuştu.

Bu süreçte parasını almaya devam ederek Sarı-Lacivertliler için yük olmaya devam eden Kameni, sonunda ayrılmayı kabul etti. Kamerun basınında yer alan habere göre Kanarya ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki file bekçisi, yönetimle bir araya gelip karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshediyor.

Fenerbahçe'de 1.5 sezon kalan Kameni hepsi geçtiğimiz sezon olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı. Kamerunlu kaleci, yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.