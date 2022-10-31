2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Opet, VakıfBank’ı 3-0 mağlup ederek 4’üncü kez kupayı müzesine götürdü. Sporcularımızın galibiyetten sonra soyunma odasında çektikleri ve yayınladıkları video ise gündem oldu.