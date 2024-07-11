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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Marco Fenoglio'ya emanet - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Marco Fenoglio'ya emanet

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:58
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        Fenerbahçe'de Marco Fenoglio dönemi!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio'yu getirdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Polonya ekiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'i son olarak çalıştıran 54 yaşındaki başantrenörle anlaşmaya varıldı.

        Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayla ilgili "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio’ya ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

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