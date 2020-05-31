Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara koç!" ifadeleri kullanıldı. Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.
SÖZLEŞMESİ UZATILAN OYUNCULAR
KAPTAN TUĞÇE CANITEZ
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı kaptanı Tuğçe Canıtez'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Tuğçe Canıtez 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice kupalara kaptan." ifadelerine yer verildi.
OLCAY ÇAKIR TURGUT
Fenerbahçe, kadın basketbol takımının milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Milli Takım oyuncumuz Olcay Çakır Turgut 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice zaferlere!" ifadesi kullanıldı.
SEVGİ UZUN
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Sevgi Uzun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım oyuncumuz Sevgi Uzun 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.
ZANDALASINI
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya Milli Takım oyuncusu ve artık içimizden biri olan Cecilia Zandalasini 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.
STOKES
Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Kiah Stokes'un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım oyuncumuz Kiah Stokes 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice zaferlere!" ifadelerine yer verildi.
4 YENİ TRANSFER
KAYLA MCBRIDE
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Onu fazla sözle anlatmaya gerek yok. WNBA'in ve Avrupa Ligi'nin yıldızı, ABD vatandaşı skorer oyuncu Kayla McBride Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Ailemize hoş geldin Kayla McBride!" ifadeleri kullanıldı.
JASMİNE THOMAS
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA'in önemli oyun kurucularından ABD vatandaşı Jasmine Thomas Fenerbahçe Öznur Kablo'da. Ailemize hoş geldin Jasmine Thomas." ifadelerine yer verildi.
SABALLY
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Alman vatandaşı Satou Sabally'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA'in ve kadın basketbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen, bu sezon NCAA'den WNBA'e geçerken 2. sıradan draft edilen Alman vatandaşı uzun oyuncu Satou Sabally Fenerbahçe Öznur Kablo'da. Ailemize hoş geldin Satou Sabally." ifadeleri kullanıldı.
VAUGHN
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Çekya vatandaşı Kia Vaughn'u yeniden kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzde geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan, kariyerinde FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve MVP ödülü de bulunan, Çekya vatandaşı tecrübeli uzun oyuncu Kia Vaughn Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Ailemize tekrar hoş geldin Kia Vaughn!" ifadelerine yer verildi.
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