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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ilk 5 sıradaki rakiplere diş geçiremedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ilk 5 sıradaki rakiplere diş geçiremedi!

        Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor karşı golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligde ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamazken 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 14 puan kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:32
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        • 1

          Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile evinde golsüz berabere kalırken Mourinho yönetimindeki takım ligde ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı galibiyet alamadı.

        • 2

          Evinde kritik 2 puanı kaybeden Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho'nun kader maçlarındaki performansı yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde ligin ilk beş sırasındaki takımlara karşı galibiyet alamadı.

        • 3

          Fenerbahçe ligde bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor karşısında üç puan kazanamadı. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray karşısında 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Samsunspor maçlarında 2 beraberlik elde etti.

        • 4

          Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Beşiktaş’a mağlup olurken Eyüpspor ile de berabere kalmıştı. Avrupa’da Rangers’a elendikten sonra lige odaklanmak isteyen Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

        • 5

          Ligde ilk 5 içindeki takımları yenemeyen Fenerbahçe, Samsunspor'a 2 maçta 4 puan kaptırdı. Kanarya ilk 5'teki takımlardan lider Galatasaray'a da 5 puan kaybederken 4. sıradaki Beşiktaş'a 3 puan verdi. Sarı-lacivertliler 5.'lik koltuğunda oturan Eyüpspor'la berabere kalıp 2 puandan oldu. Böylece tam 14 puan kaybetti.

        • 6

          Samsunspor karşılaşmasına kadar evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan Fenerbahçe, aldığı beraberlikle Ekim 2011-Mart 2012 arasında elde ettiği üst üste 10 iç saha galibiyeti serisini tekrarlayamadı.

        • 7
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