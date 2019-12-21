İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 56 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de Fenerbahçe 77, Beşiktaş 71 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 38 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 51 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 45 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE EVİNDE SON 17 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 17 maçı yitirmedi.

Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 17 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 7 kez de berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.