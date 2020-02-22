Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray ile oynanacak maçta 3 oyuncusunu kadroya dahil edemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalı Luis Gustavo derbide forma giyemeyecek. Yanal, yapılan idmanlarda sık sık öğrencilerini uyararak analizler üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlanan özel görüntüler ile sarı-kırmızılı takımın analizini yapan Ersun Yanal, nelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

VOLKAN'DAN ALTAY'A DESTEK

Fenerbahçe'ye 2003 yılında transfer olan ve 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez Galatasaray'a karşı kaleyi koruyan Volkan Demirel, 16 yıl sonra sahada yer almayacak. Futbolcular kariyerini noktalayan ve sarı-lacivertli ekibin teknik heyetine geçiş yapan Volkan Demirel, geride kalan süre zarfında ilk kez kalede yer almayacak. Sezon başında kadroya dahil olan ve Fenerbahçe kalesini teslim alan Altay Bayındır'a destek veren Demirel, derbi atmosferi ile ilgili genç file bekçisini hafta boyu yapılan idmanlarda uyardı. Sarı-kırmızılı takıma karşı evinde ilk kez kaleyi koruyacak olan Altay, ilk maçta kalesinde gol görmezken, geride kalan 22 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 5 mücadelede kalesini gole kapatan genç file bekçisi, Volkan Demirel'den aldığı uyarılar ve taktikler ile kalesinde bu maçta gol görmek istemiyor.

EMRE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, hafta boyunca yapılan idmanlarda takımı yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynana maçta sakatlık yaşayan ve yapılan tetkikler sonrası sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, derbi maçta görev alamayacak. Samandıra'da takımın sürekli yanında olan ve Galatasaray maçı ile ilgili uyarılarda bulunan Emre Belözoğlu, yaşanacak herhangi olumsuz bir olayda sakin olunmasını istedi.

HASAN ALİ İLK 11'DE GÖREV ALACAK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçı ile 11'de yer alacak. Süper Lig'de en son 6 Aralık'ta Gençlerbirliği maçında forma giyen ve uzun bir sakatlık geçiren Hasan Ali, ZTK'da GMG Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmada 45 dakika sahada yer alabildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bir an önce sahaya sürüp riske etmek istemediği Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında ise dinlendirildi. Yanal, Galatasaray maçına kadar hazır olmasını istediği başarılı futbolcuya 11'de görev verecek.

1999'DA KADIKÖY'DE ALINAN GALİBİYETTEN BU YANA 22 LİG MAÇI GERİDE KALDI

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1999 yılından bu yana Galatasaray'a yenilmiyor. 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan lig maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray 1999 yılından bu zamana kadar Kadıköy'de oynanan 22 lig maçında Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayamazken, 14 mücadele Fenerbahçe üstünlüğü ile 8 müsabaka ise beraberlikle son buldu.

FENERBAHÇE DERBİDE KAYBETMESİ HALİNDE ERSUN YANAL 23'ÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ YAŞAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde Fenerbahçe kariyerindeki 23'üncü yenilgisini yaşamış olacak. Sarı-lacivertlilerin başında olduğu iki dönemde (2013-2014 / 2018- ) bugüne kadar toplam 92 karşılaşmaya çıkan Yanal, söz konusu müsabakalarda 51 galibiyet elde ederken, 22 mağlubiyet yaşadı, 19 mücadelede ise Yanal'ın öğrencileri sahadan beraberlikle ayrıldı.

58 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilk geldiği 2013-2014 döneminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ersun Yanal, 2018 yılının Aralık ayında iş başı yaptığı sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ise görevine devam ediyor.

FENERBAHÇE SAHASINDA 23 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de 38 puan ile 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe, bu haftaya dek sahasında oynadığı 10 karşılaşmada toplam 23 puan topladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 10 karşılaşmada 7 kez galip ayrılan taraf olurken, 1 defa yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 2 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.