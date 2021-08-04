Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi.

Portekiz'den Record; Porto'nun Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da top koşturan savunmacı Min-jae Kim için devrede olduğunu yazdı. Portekiz temsilcisinin oyuncuya 4 yıllık kontrat önerdiği belirtilirken Fenerbahçe'nin de Porto ile yarışta olduğu aktarıldı.

31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki stoperin adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.

2019'da Jeonbuk Hyundai'dan 5 milyon 250 bin euro karşılığında Beijing Guoan'a transfer olan Min-jae Kim, 32 kez Güney Kore A Milli Takımı'nın formasını terletti.