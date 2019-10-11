The Sun ve Mirror gazetesi Fenerbahçe için Mesut Özil iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre, Arsenal'de forma şansı bulamayan hatta pekçok maçta kadroya alınmayan Türk asıllı Alman yıldızın, Fenerbahçe'yle görüşmeler yaptığını ve ara transfer döneminde anlaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

ORTAK MAAŞ ÇÖZÜMÜ



Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hem Mesut Özil hem de Arsenal'le transferin gerçekleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Gazeteye göre haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek.

Oyuncunun kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık olacak ve 2021'de Arsenal'le biten mukavelesinin ardından serbest kalacak. Mirror da Unai Emery'nin Mesut Özil'in tutumundan rahatsız olduğunu ve Fenerbahçe'ye gidişine onay vereceğini duyurdu.