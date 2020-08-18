Kosova basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, Ballkani takımından 10 numara pozisyonunda oynayan Blend Baftiu ile anlaştı. 22 yaşındaki oyuncu için kulüpler arasındaki görüşmenin sürdüğü kaydedildi.

2021'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun ismi Avusturya ekipleriyle de anılıyordu.

Baftiu, Kosova Ligi'nde 34 maçta 20 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.