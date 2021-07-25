Fenerbahçe'de forvet transferi beklenirken İtalya'dan yeni bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Dario Benedetto'nun Marsilya'dan ayrılacağını, Fenerbahçe ve Sao Paolo'nun transfer için istekli olduğunu iddia etti.

2019 yazında Boca Juniors'tan Marsilya'ya transfer olan Benedetto, 58 karşılaşmada 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 14 milyon euro bonservis bedeli ödenen Arjantinli forvetin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

5 kez Arjantin A Milli Takımı'nın formasını da giyen 31 yaşındaki oyuncunun kariyerinde toplam 343 maçta 127 golü bulunuyor.