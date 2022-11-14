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Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri: Fenerbahçe kimlerle ve ne zaman hazırlık maçı yapacak? Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe hazırlık maçı tarihleri: Fenerbahçe kimlerle ve ne zaman hazırlık maçı yapacak?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe, söz konusu arada hazırlık maçlarıyla formunu korumaya çalışacak. İşte, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında karşılaşacağı takımlar ve maçların oynanacağı tarihler...

Giriş: 14.11.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya Kupası'na artık günler kala yerel liglere de ara verildi. Süper Lig'de verilen ara dolayısıyla takımlar da çalışmalarına hazırlık karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu sezon lig ve Avrupa'da oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı da belli oldu...

  • FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

    LaLiga - Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.

  • LaLiga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre düzenlenen hazırlık maçları takviminde Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık'ta Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

  • Villarreal ise 1 Aralık'ta İstanbul'a gelecek ve 3 Aralık'ta Fenerbahçe ve 6 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacak. 

  • Mücadelelerin saatleri ve yayıncı kuruluşları ise belli olur olmaz haberimizde yer alacak..

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