Fenerbahçe geçen sezonu tekrar etti!

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a karşı 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından rövanşta büyük bir mücadele ortaya koydu.

İskoçya’da rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, maçı uzatmalara taşıdı. Ancak seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

0-0 sona eren mücadelede iki puan kaybeden Jose Mourinho’nun ekibi, şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

Avrupa’dan elenmenin moral bozukluğu atlatılamadan Süper Lig’de de kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, pazar akşamı Kadıköy’de Samsunspor’u konuk etti.

Bu sezon da aynı senaryoyu yaşayan Fenerbahçe, Avrupa’da elendikten sonra ligde kritik bir puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde Avrupa ve ligde benzer bir süreç yaşayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos’a penaltılarla elenmişti.

Fenerbahçe’nin bu sezon yaşadığı senaryo, sarı-lacivertli taraftarlar için oldukça tanıdık.

Aradaki tek fark, geçen sezon Galatasaray ile olan puan farkının daha az olmasıydı.

Şimdi ise zirve yarışında işler çok daha zor bir pozisyona düşmüş durumda.

Fenerbahçe’nin Avrupa’ya son iki vedasında bir diğer ortak nokta ise Dusan Tadic.

Geçen sezon Olympiakos’a elenen sarı-lacivertlilerde Sırp yıldız, penaltı atışlarında topun başına geçen ilk isim olmuştu.

Rangers maçında olduğu gibi Sırp oyuncu, o maçta da penaltıdan faydalanamamıştı.

İki sezon üst üste kritik anlarda penaltı kaçıran tecrübeli futbolcunun bu durumu, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük tartışma yarattı.