Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig'in 23. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 15 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.

REKABETTE SON 23 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4-4 06.05.2001 Süper Lig 2-1 16.02.2002 Süper Lig 1-0 06.11.2002 Süper Lig 6-0 29.02.2004 Süper Lig 2-1 22.05.2005 Süper Lig 1-0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2-1 22.04.2006 Süper Lig 4-0 03.12.2006 Süper Lig 2-1 08.12.2007 Süper Lig 2-0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0-0 09.11.2008 Süper Lig 4-1 25.10.2009 Süper Lig 3-1 24.10.2010 Süper Lig 0-0 17.03.2012 Süper Lig 2-2 12.05.2012 Süper Lig 0-0 12.05.2013 Süper Lig 2-1 10.11.2013 Süper Lig 2-0 08.03.2015 Süper Lig 1-0 25.10.2015 Süper Lig 1-1 20.11.2016 Süper Lig 2-0 17.03.2018 Süper Lig 0-0 14.04.2019 Süper Lig 1-1

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 18 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3'ü hükmen olmak üzere rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN SON 18 MAÇ

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor (FB-BJK) 26.02.2006 Süper Lig 2-2 19.11.2006 Süper Lig 0-0 26.04.2007 Türkiye Kupası 1-1 03.11.2007 Süper Lig 2-1 29.11.2008 Süper Lig 2-1 18.04.2010 Süper Lig 1-0 19.09.2010 Süper Lig 1-1 05.02.2011 Süper Lig 2-0 29.04.2012 Süper Lig 2-1 07.10.2012 Süper Lig 3-0 30.10.2013 Süper Lig 3-3 22.03.2015 Süper Lig 1-0 29.02.2016 Süper Lig 2-1 03.12.2016 Süper Lig 0-0 23.09.2017 Süper Lig 2-1 03.05.2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen) 24.09.2018 Süper Lig 1-1 22.12.2019 Süper Lig 3-1

GALATASARAYLILAR KADIKÖY'DE GALİBİYETİ ÖZLEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere 23 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 20 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002),merhum Özhan Canaydın (2002-2008),Adnan Polat (2008-2011),Ünal Aysal (2011-2014),Duygun Yarsuvat (2014-2015),Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 TEKNİK ADAM GALİBİYET YAŞAYAMADI

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2),Belçikalı Erik Gerets (3),Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1),Hollandalı Frank Rijkaard (1),İtalyan Roberto Mancini (1),Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 7 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 7 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 4 beraberlik yaşadı.

SONUÇLAR VE TEKNİK ADAMLAR

Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 23 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç Teknik direktör 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink 17.03.2018 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim 14.04.2019 Süper Lig 1 - 1 Fatih Terim

DÜNYA YILDIZLARI DA ÇARE OLAMADI

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 20 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Kostas Mitroglou, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

GALATASARAY, KADIKÖY'DE 18 DAKİKA ÜSTÜN KALDI

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 20 maçta sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.

3 MAÇTA ÖNE GEÇEBİLDİ

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.

SON 20 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ

Süper Lig'de iki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son 20 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:

Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS) 2000-2001 2 - 1 12 Ali Güneş, 52 Yusuf Şimşek / 75 Suat Kaya 2001-2002 1 - 0 27 Milan Rapaiç 2002-2003 6 - 0 9 Tuncay Şanlı, 38 Ariel Ortega, 68 ve 75 Serhat Akın, 78 Ceyhun Eriş, 86 Ümit Özat 2003-2004 2 - 1 17 Mert Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan 2004-2005 1 - 0 64 Mert Nobre 2005-2006 4 - 0 12 Stephen Appiah, 20 Fabio Luciano, 69 Alex de Souza, 78 Nicolas Anelka 2006-2007 2 - 1 24 Alex de Souza, 25 Mateja Kezman / 54 Ümit Karan 2007-2008 2 - 0 5 Semih Şentürk, 56 Deivid de Souza 2008-2009 4 - 1 7 Selçuk Şahin, 48 Diego Lugano, 89 Deivid de Souza/ 2 Cassio Lincoln, 28 Emre Aşık (KK) 2009-2010 3 - 1 13, 55 Alex de Souza, 89 Daniel Güiza / 58 Hakan Balta 2010-2011 0 - 0 - 2011-2012 2 - 2 10 Moussa Sow, 16 Alex de Souza / 36 Johan Elmander, 83 Hakan Balta 2011-2012 0 - 0 - 2012-2013 2 - 1 33, 36 Pierre Webo / 25 Burak Yılmaz 2013-2014 2 - 0 23 Emre Belözoğlu, 66 Cristian Baroni 2014-2015 1 - 0 81 Dirk Kuyt 2015-2016 1 - 1 37 Diego Ribas / 83 Olcan Adın 2016-2017 2 - 0 45 ve 78 Robin Van Persie 2017-2018 0 - 0 - 2018-2019 1 - 1 66 Henry Onyekuru / 71 Eljif Elmas

GALATASARAY, DEPLASMAN DERBİLERİNDE BAŞARISIZ

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

DEPLASMANDAKİ SON 10 DERBİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2 Süper Lig Fenerbahçe 2-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 2019-2020 Süper Lig Beşiktaş 1-0

SON 18 DERBİNİN 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1