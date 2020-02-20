20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig'in 23. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 15 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.
REKABETTE SON 23 MAÇ
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4-4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2-1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1-0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6-0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2-1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1-0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2-1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4-0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2-1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2-0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0-0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4-1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3-1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0-0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2-2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0-0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2-1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2-0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1-0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1-1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2-0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0-0
|14.04.2019
|Süper Lig
|1-1
BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 18 MAÇI KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3'ü hükmen olmak üzere rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN SON 18 MAÇ
Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçı şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Skor (FB-BJK)
|26.02.2006
|Süper Lig
|2-2
|19.11.2006
|Süper Lig
|0-0
|26.04.2007
|Türkiye Kupası
|1-1
|03.11.2007
|Süper Lig
|2-1
|29.11.2008
|Süper Lig
|2-1
|18.04.2010
|Süper Lig
|1-0
|19.09.2010
|Süper Lig
|1-1
|05.02.2011
|Süper Lig
|2-0
|29.04.2012
|Süper Lig
|2-1
|07.10.2012
|Süper Lig
|3-0
|30.10.2013
|Süper Lig
|3-3
|22.03.2015
|Süper Lig
|1-0
|29.02.2016
|Süper Lig
|2-1
|03.12.2016
|Süper Lig
|0-0
|23.09.2017
|Süper Lig
|2-1
|03.05.2018
|Türkiye Kupası
|3-0 (Hükmen)
|24.09.2018
|Süper Lig
|1-1
|22.12.2019
|Süper Lig
|3-1
GALATASARAYLILAR KADIKÖY'DE GALİBİYETİ ÖZLEDİ
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.
Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere 23 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 20 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.
Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002),merhum Özhan Canaydın (2002-2008),Adnan Polat (2008-2011),Ünal Aysal (2011-2014),Duygun Yarsuvat (2014-2015),Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.
9 TEKNİK ADAM GALİBİYET YAŞAYAMADI
Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2),Belçikalı Erik Gerets (3),Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1),Hollandalı Frank Rijkaard (1),İtalyan Roberto Mancini (1),Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.
Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 7 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 7 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 4 beraberlik yaşadı.
SONUÇLAR VE TEKNİK ADAMLAR
Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 23 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç
|Teknik direktör
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 - 4
|Mircea Lucescu
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 - 1
|Mircea Lucescu
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 - 0
|Mircea Lucescu
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 - 0
|Fatih Terim
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 - 1
|Fatih Terim
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 - 0
|Gheorghe Hagi
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 - 1
|Erik Gerets
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 - 0
|Erik Gerets
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 - 1
|Erik Gerets
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 - 0
|Karl-Heinz Feldkamp
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 - 0
|Karl-Heinz Feldkamp
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 - 1
|Michael Skibbe
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 - 1
|Frank Rijkaard
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 - 0
|Gheorghe Hagi
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 - 2
|Fatih Terim
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 - 0
|Fatih Terim
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 - 1
|Fatih Terim
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 - 0
|Roberto Mancini
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 - 0
|Hamza Hamzaoğlu
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 - 1
|Hamza Hamzaoğlu
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 - 0
|Jan Olde Riekerink
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0
|Fatih Terim
|14.04.2019
|Süper Lig
|1 - 1
|Fatih Terim
DÜNYA YILDIZLARI DA ÇARE OLAMADI
Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.
Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.
Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 20 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:
Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Kostas Mitroglou, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.
GALATASARAY, KADIKÖY'DE 18 DAKİKA ÜSTÜN KALDI
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 20 maçta sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.
Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.
Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.
3 MAÇTA ÖNE GEÇEBİLDİ
Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.
Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.
SON 20 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ
Süper Lig'de iki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son 20 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:
|Sezon
|Skor
|Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
|2000-2001
|2 - 1
|12 Ali Güneş, 52 Yusuf Şimşek / 75 Suat Kaya
|2001-2002
|1 - 0
27 Milan Rapaiç
|2002-2003
|6 - 0
|9 Tuncay Şanlı, 38 Ariel Ortega, 68 ve 75 Serhat Akın, 78 Ceyhun Eriş, 86 Ümit Özat
|2003-2004
|2 - 1
|17 Mert Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
|2004-2005
|1 - 0
|64 Mert Nobre
|2005-2006
|4 - 0
|12 Stephen Appiah, 20 Fabio Luciano, 69 Alex de Souza, 78 Nicolas Anelka
|2006-2007
|2 - 1
|24 Alex de Souza, 25 Mateja Kezman / 54 Ümit Karan
|2007-2008
|2 - 0
|5 Semih Şentürk, 56 Deivid de Souza
|2008-2009
|4 - 1
|7 Selçuk Şahin, 48 Diego Lugano, 89 Deivid de Souza/ 2 Cassio Lincoln, 28 Emre Aşık (KK)
|2009-2010
|3 - 1
|13, 55 Alex de Souza, 89 Daniel Güiza / 58 Hakan Balta
|2010-2011
|0 - 0
|-
|2011-2012
|2 - 2
|10 Moussa Sow, 16 Alex de Souza / 36 Johan Elmander, 83 Hakan Balta
|2011-2012
|0 - 0
|-
|2012-2013
|2 - 1
|33, 36 Pierre Webo / 25 Burak Yılmaz
|2013-2014
|2 - 0
|23 Emre Belözoğlu, 66 Cristian Baroni
|2014-2015
|1 - 0
|81 Dirk Kuyt
|2015-2016
|1 - 1
|37 Diego Ribas / 83 Olcan Adın
|2016-2017
|2 - 0
|45 ve 78 Robin Van Persie
|2017-2018
|0 - 0
|-
|2018-2019
|1 - 1
|66 Henry Onyekuru / 71 Eljif Elmas
GALATASARAY, DEPLASMAN DERBİLERİNDE BAŞARISIZ
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
DEPLASMANDAKİ SON 10 DERBİ
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|2019-2020
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
SON 18 DERBİNİN 2'SİNİ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-2
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2019-2020
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
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