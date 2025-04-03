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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem ve VAR kararları çok tartışıldı. HT Spor hakem yorumcusu Ali Palabıyık, kritik kararları maçın ardından değerlendirdi. İşte o pozisyonlar ve Palabıyık'ın yorumları...

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        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:13
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        • 1

          DK.4': LEMINA'YA SARI KART ÇIKMALI MIYDI?

          "Lemina'nın Çağlar'a yaptığı faul net sarı karttı, ayağa basma var. Bunun maçın 1. dakikası da olsa, 90. dakikası da olsa verilmesi gerekiyordu."

        • 2

          DK.14': KAAN AYHAN'IN ELİNE GELEN TOPTA PENALTI VAR MI?

          "Kaan Ayhan'ın uzaktan gelen topa kendi bilerek oynamış olduğu top eline geldi. Slavko Vincic'in yönetmiş olduğu müsabakada da Oğuz Aydın'ın eline gelmişti ceza alanı içerisinde ve Vincic de devam ettirmişti."

        • 3

          DK.23': G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU MU?

          "Hakemin saha içinde bu pozisyonu görememesi normal. Çünkü top yakın bir açıdan geliyor ve önünde birden çok oyuncu var. Bu kadar yakından gelen top neden el? Şundan dolayı: Kostic topun geldiğini görüyor. Açık olan ve doğal olmayan kolunu topun geleceği yöne doğru götürerek aslında topu blokluyor. Kaleye doğru gitmesini engelliyor. Burada oyuncunun aksiyonu var. Bundan dolayı da Alman olan VAR'ın çapırması ve pozisyona penaltı ile başlanması doğru"

        • 4

          DK.45+1': F.BAHÇE'NİN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

          "Pozisyonu ilk gördüğümüzde ben de herkes gibi ofsayt dedim. Ofsayt kamerası tabi bizi yanıltıyor. Szymanski'nin önde olduğunu görüyoruz. Ama biz Yarı Otomatik Ofsayt sistemine güvenmek zorundayız. Sistem üzerinden sonradan gelen çizgi görüntüsüyle birlikte hakemin golü vermesi doğru bir karar. Burada biz sistemi eleştiremeyiz"

        • 5

          DK.90+12': SALLAI'NİN SKRINIAR'A MÜDAHALESİ PENALTI MI?

          "Hakem pozisyonu zaten kendisi gördü ve devam ettirdi. Burada ihlalden söz edemeyiz. Oyuncu çıktı, topa vurdu. Normal bir müdahale. Hiçbir şey yok. Temas var ama burada penaltıyı gerektirecek bir ihlalden bahsedemeyiz"

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