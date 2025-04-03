Fenerbahçe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları!

DK.23': G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU MU?

"Hakemin saha içinde bu pozisyonu görememesi normal. Çünkü top yakın bir açıdan geliyor ve önünde birden çok oyuncu var. Bu kadar yakından gelen top neden el? Şundan dolayı: Kostic topun geldiğini görüyor. Açık olan ve doğal olmayan kolunu topun geleceği yöne doğru götürerek aslında topu blokluyor. Kaleye doğru gitmesini engelliyor. Burada oyuncunun aksiyonu var. Bundan dolayı da Alman olan VAR'ın çapırması ve pozisyona penaltı ile başlanması doğru"