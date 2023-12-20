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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda, biletler ne zaman satışa çıkıyor? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek müsabaka öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 20:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:15
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        • 1

          Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligin en fazla gol atan takımı olan Fenerbahçe ile en az gol yiyen takımı Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan mücadele taraftarlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi maçı hangi kanalda, biletler ne zaman satışa çıkacak?" Liderlik yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray maçı ile alakalı tüm detayları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları...

        • 2

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk ediyor.

          Fenerbahçe-Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

          24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

        • 5

          MAÇIN BİLET FİYATLARI

          Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

        • 6

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

          Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

          Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

          Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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