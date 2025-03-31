Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

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1 NİSAN SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

3 NİSAN PERŞEMBE

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan

İKİ TAKIMIN BU SEZON 3'ER MAÇINI YÖNETTİ

Derbinin hakemi Cihan Aydın, bu sezon iki takımın da 3'er lig maçını yönetti. Fenerbahçe, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.