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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma sağ kol sponsoru Alpet oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma sağ kol sponsoru Alpet oldu

        Fenerbahçe Kulübü ile akaryakıt dağıtım şirketi Alpet arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:58
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        Fenerbahçe'ye yeni sponspor!
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        Fenerbahçe Kulübü ile akaryakıt dağıtım şirketi Alpet arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alpet logosu, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında takımımızın formalarının sağ kolunda yer alacak. Alpet'e büyük Fenerbahçe ailemize 'Hoş geldin' diyor; yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza törenine dair detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi.

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