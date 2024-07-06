Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma sağ kol sponsoru Alpet oldu
Fenerbahçe Kulübü ile akaryakıt dağıtım şirketi Alpet arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.
Fenerbahçe Kulübü ile akaryakıt dağıtım şirketi Alpet arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alpet logosu, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında takımımızın formalarının sağ kolunda yer alacak. Alpet'e büyük Fenerbahçe ailemize 'Hoş geldin' diyor; yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza törenine dair detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi.