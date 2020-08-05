Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı!

Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında top koşturan Erol Bulut, sarı-lacivertli camiaya döndü! Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu. Bulut'la 2 yıllık sözleşme imzalanırken sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam. "

EROL BULUT'UN KARİYERİ

Fenerbahçe'den önce son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, Akdeniz ekibiyle gösterdiği performansla beğeni topladı. Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı. Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

YENİ MALATYASPOR KARNESİ

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

Teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de toplam 91 maçı geride bırakan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda çalıştırdığı takımlarla 35 galibiyet, 26 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı.