Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de Dörtlü Final biletini alabilmek için Yunanistan deplasmanında Olympiacos ile mücadele edecek. 2-2 eşitliğin olduğu seride yarın oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek. Normal sezonu 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile ilk sırada tamamlayan Olympiacos, saha avantajına sahip olduğu seride ilk karşılaşmayı kendi sahasında 79-68 kazanma başarısı gösterdi. İkinci maçta daha iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, rakibini deplasmanda 82-78 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi. 3 Mayıs'ta oynanan 3'üncü karşılaşmada rakibine sahasında Kostas Sloukas'ın bitime 1 saniye kala bulduğu 3 sayılık isabet ile 72-71 mağlup olan Fenerbahçe, seride 2-1 geriye düştü. 5 Mayıs'ta rakibini sahasında 73-69 yenen sarı-lacivertliler, seride durumu 2-2'ye getirerek Dörtlü Final şansını sürdürdü.

Play-Off serisi 5'inci maçında Olympiacos ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da tek eksik var. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Devin Booker, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Scottie Wilbekin, 4'üncü maçın kadrosunda yer almış ancak başantrenör Dimitris Itoudis, tecrübeli oyuncuya süre vermemişti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan bir diğer isim Nemanja Bjelica'nın ise Itoudis'in tercih etmesi durumunda maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

PIERRE VE HAYES-DAVIS DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sezon boyunca sergiledikleri performans ile takımın yükünü çeken isimler arasında en üst sırada yer alan Dyshawn Pierre ve Nigel Hayes-Davis, Olympiacos'a karşı oynanan Play-Off serisinde de performansları ile beğeni topladı. Bu iki oyuncudan Dyshawn Pierre, Olympiacos ile oynanan 4 maçta ortalama 35.42 dakika sahada kalarak 11.5 sayı, 5.0 ribaund, 2.5 asist ortalamaları yakaladı. Seri boyunca kullandığı 14 üç sayılık denemeden 9 tanesinde isabet bulan 29 yaşındaki oyuncu, %63.5 ile çok iyi bir yüzde yakalamayı başardı.

Nigel Hayes-Davis ise normal sezonda yakaladığı performansı, Olympiacos ile oynanan seriye de taşımış durumda. Kaybedilen 3'üncü maç dışında diğer 3 maçta da çift haneli skor üretmeyi başaran Amerikalı forvet, son maçta ise hiç çıkmadan 40 dakika sahada kalarak taraftarın takdirini kazandı. Seride boyunca 37.42 dakika sahada kalarak 10.5 sayı, 4.0 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakalan Hayes-Davis, yarın oynanacak karşılaşmada da sarı-lacivertli ekibin en büyük kozlarından birisi olacak.

DÖRTLÜ FİNAL'E İLK YÜKSELEN TAKIM BARCELONA, DİĞER 3 TAKIM SON MAÇLARDA BELLİ OLACAK

Turkish Airlines EuroLeague'de Dörtlü Final'e yükselmeyi başaran ilk takım İspanyol ekibi Barcelona oldu. İspanya ekibi, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 3-0 ile geçerek Kaunas'ta düzenlenecek olan Dörtlü Final biletini alan ilk takım oldu. EuroLeague'de diğer 3 Play-Off serisi ise son maça kalmış durumda. Olympiacos-Fenerbahçe eşleşmesinin yanı sıra Real Madrid-Partizan ve As Monaco-Maccabi Tel Aviv eşleşmelerinde de 2-2 eşitlik bulunuyor. Bu iki eşleşmede ise 5'inci ve son maçlar 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Olympiacos'u eleyip Dörtlü Final bileti alması durumunda EuroLeague Yarı Finali'nde As Monaco-Maccabi Tel Aviv eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.