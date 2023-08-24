Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i açıkladı: Hırvat kaleci İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Hırvat kaleci İstanbul'a geldi. Livakovic'i taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki eldiveni taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Dominik Livakovic sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
7 sezondur Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic, geride bıraktığımız sezonda 50 maçta oynadı.
28 yaşındaki Hırvat eldiven 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızını parlatmıştı.