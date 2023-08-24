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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i açıkladı!

        Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:24
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        Fenerbahçe transferi duyurdu!
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        Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i açıkladı.

        Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        7 sezondur Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic, geride bıraktığımız sezonda 50 maçta oynadı.

        28 yaşındaki Hırvat eldiven 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızını parlatmıştı.

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