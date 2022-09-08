CANLI YAYIN | Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda ve saat kaçta? FB maçı şifresiz canlı izle

35' Gustavo Henrique STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Tamas Bognar

SAAT: 19.45

YAYIN: Exxen FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Joao Pedro, Joshua King

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arad Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus DINAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash

YEDEKLER: Boyko, Ignatenko, Vivcharenko, Bol, Tymchyk, Parris, Shepelev, Yatsyk, Karavaev, Andriyevskiy, Kravchenko, Tsarenko

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor. MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ 6 İSİM YOK Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

247. AVRUPA MAÇI Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü. KUPA 2'DE 129. RANDEVU Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.