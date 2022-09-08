35' Gustavo Henrique
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Tamas Bognar
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Joao Pedro, Joshua King
YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arad Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
DINAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash
YEDEKLER: Boyko, Ignatenko, Vivcharenko, Bol, Tymchyk, Parris, Shepelev, Yatsyk, Karavaev, Andriyevskiy, Kravchenko, Tsarenko
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.
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6 İSİM YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.
247. AVRUPA MAÇI
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.
KUPA 2'DE 129. RANDEVU
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.
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