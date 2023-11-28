Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!

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Fenerbahçe, derneklerinin kulübe uygulanan taraflı kararları protesto etmek amacıyla ortak bir bildiri yayınladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bu kez Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastıramayacaktır. Son kez uyarıyoruz; Türk futbolunu maşalarınız ve algılarınızla yönetmeye çalışmadan aynaya bakın ve ilk önce kendi üzerinizi temizleyin!" denildi.

İşte Fenerbahçe derneklerinden yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü yurt içi ve yurt dışı dernekleri olarak ortak bildirimizdir!

Bugün bir kulüp tarafından yapılan ve son yıllarda olduğu gibi "Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır" deyiminin mana bulduğu bir açıklamaya daha Türk Futbolu adına üzüntü ve utanç ile tanık olduk. Mevcudiyette, Türk futbol tarihinde hiç olmadığı kadar kaotik bir durumun ortaya çıkmasından rahatsızlığı olmayanlar ve yine TFF ile kurullarından memnun olan tek camia olma özelliğine sahip olanlar bugün yaptıkları açıklama ile "lades" demişlerdir.

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Her gün farklı konularda; kulübümüz aleyhine, federasyon ve MHK bünyesinde art niyetli yapıların olduğuna dair iddialar ortaya atılırken ve dahi bu iddialar araştırılmamış, iddiaların kaynağına da inilmemişken;

Başkanımızın temiz futbol isteğini yüksek sesle dile getirdiği zaman, PFDK tarafından kendisine üst hadden cezalar verilmiş, Türk futbolunda bir ilk olacak şekilde MHK başkanı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuşken;

-TFF başkanı kendilerine rahatsız edici seviyede yakın durmaktayken ve bu uğurda futbolun asıl sahibi kulüplerin büyük çoğunluğuyla da hasmane bir hale gelmişken,

-Tarafsız olması gereken bir federasyon yöneticisi bu malum kulübün bütün maçlarına giderek fanatik bir taraftar gibi tezahüratlar yapmışken,

-Tarafsız olması gereken bir MHK başkanı herhangi bir hukuki gerekçesi olmamasına rağmen başkanımız Sn. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunarak Türk futbolunda ilk defa ve resmen bir kulüp başkanıyla hukuken hasım haline gelmişken,

-Kendi kulüp yöneticilerinin herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan başkanımız hakkında mesnetsiz ve yalan iddialarına rağmen, iddiaların kaynağına inilmemiş, göstermelik etik kurul sevkleriyle konu geçiştirilmeye çalışılmışken,

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-Başkanımız tarafından dile getirilen ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya dahi konu olan, tüm spor medyası ve kamuoyunun günlerdir konuştuğu konulara dahi kayıtsız kalınmışken, bu konuları araştırıp temiz futbolu temin etmesi gerekenler tarafından bu konuların üzerine gidilmesi gerektiğini ilk kez dile getiren başkanımıza en üst hadden ceza uygulanmışken,

Hala bu şekilde açıklama yapabilmek, ya utanmazlık, aymazlık ya da amatörce manüplasyon çabalarından öte değildir.

Ancak şunu unutmayın ki bu camia birlik olduğunda karşısında hain terör örgütleri dahi duramamış, her seferinde ilk kez sarı lacivert duvara çarpmışlardır.

Anlayacağınız bu kez "Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastıramayacaktır"

Son kez uyarıyoruz; Türk futbolunu maşalarınız ve algılarınızla yönetmeye çalışmadan aynaya bakın ve ilk önce kendi üzerinizi temizleyin!"