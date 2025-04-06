Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında penaltı beklentisi!
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen bir süre VAR hakemini dinledikten sonra oyunu devam ettirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.
44'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Szymanski ortasını yaptı. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Zubkov'dan sekip kornere çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Mehmet Türkmen kornerin hızlı kullanılmasını istemedi ve VAR'la iletişim kurdu.
VAR'da Daniel Stefanski pozisyonu inceledikten sonra hakeme herhangi bir izleme tavsiyesinde bulunmadı. Fenerbahçe tribünleri bu karara tepki gösterdi.