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Fenerbahçe'den taraftara açık, şampiyonluk kupalı idman

Fenerbahçe'den taraftara açık, 2010-11 kupalı idman

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin son antrenmanını taraftara açık yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular antrenmana beş yıldızlı armaların olduğu formalarla çıktı ve 2010-11 şampiyonluk kupasını kaldırdı

07.05.2022 - 19:48 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe, yarın konuk olacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdi.

  • Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi.

  • Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı. 20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

  • Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana başlamadan önce 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi. Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

  • HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda ise futbolcular ısınma, pas, koşu ve çift kale maç yaptı.

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