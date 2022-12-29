Sivasspor'un Ulvestad'la bulduğu ancak VAR kararı sonrası iptal edilen golü gündem yaratırken, Fenerbahçe Kulübü de maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

12 Kasım 2022 tarihinde ise Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart gördüğü maçta Giresunspor'a 2-1 yenilmişti. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" demişti.