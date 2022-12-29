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Fenerbahçe'den Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım! "Kara gece"

Fenerbahçe Kulübü, hakem Erkan Özdamar'ın kararlarının damga vurduğu Sivasspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Giriş: 29.12.2022 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 90+5'te bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılırken, maça hakem Erkan Özdamar'ın kararları damga vurdu.

Sivasspor'un Ulvestad'la bulduğu ancak VAR kararı sonrası iptal edilen golü gündem yaratırken, Fenerbahçe Kulübü de maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KARA GECE"

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadeleri kullanıldı.

23 EKİM VE 12 KASIM'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaIırken, maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur, "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.

12 Kasım 2022 tarihinde ise Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart gördüğü maçta Giresunspor'a 2-1 yenilmişti. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" demişti.

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