Fenerbahçe'den Raheem Sterling'e ilgi!

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İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan kısa süre sonra teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde de büyük oynuyor. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling'le ilgilendiğini açıkladı.

Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde son gelişmeleri aktaran Ahmet Selim Kul, Sterling'le ilgili olarak konuştu ve "Rekabet her zaman yukarıya taşır. Bir transfer detayı var, 'İmkansıza yakın, çok zor' diye duydum ama... Konuşulan isimler çok büyük. Fenerbahçe'nin Raheem Sterling'e bir ilgisinin olduğunu duydum. Seviye buraya çıktı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku'yla ilgilendiğini de belirten Ahmet Selim Kul, "Sterling çok zor bir hedef. Haberi alırken de olması pek mümkün değil diye aldık, 'Fenerbahçe, Sterling'i alıyor' demiyoruz yanlış da anlaşılmasın ama seviye daha da yükselecek. Mourinho tabii ki daha üst seviyede oyuncular getirmek isteyecek. Romelu Lukaku'yla ilgileniyor Fenerbahçe. Rekabet iyidir, her alanda. Fenerbahçe'nin içindeki rekabet bunları getiriyor, Türk futbolundaki rekabet de bize çok fazla şey getirecek" dedi. REKLAM Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye imza atmıştı.

Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester City formasıyla 337 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 131 gol kaydetti. İki sezondur Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki yıldız çıktığı 81 maçta 19 gol 11 asist üretti.