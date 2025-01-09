Fenerbahçe'den Kai Wagner'e kanca
Fenerbahçe, Amerika MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen 27 yaşındaki sol bek Kai Wagner ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, 2 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Alman oyuncu ile resmi görüşmelere başladığı bildirildi
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Fenerbahçe, Kai Wagner ile transfer görüşmelerine başladı ve oyuncunun serbest kalma maddesi nedeniyle Philadelphia Union’dan ayrılabileceği öne sürüldü.
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Ancak oyuncuya yalnızca Fenerbahçe’nin değil, İspanyol ekibi Las Palmas’ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.
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Piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner, takımında Dániel Gazdag’dan sonra en değerli ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.
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2019 yılında Almanya’nın 4. Lig takımlarından Würzburger Kickers’tan Philadelphia Union’a transfer olan Wagner, Amerika temsilcisinde çıktığı 215 maçta 8 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi. Savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor.