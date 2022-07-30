Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Marsilya'dan Luan Peres'i bonservisiyle transfer eden Fenerbahçe gece yarısında bir yıldızı daha renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Flamengo'nun Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.



Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."