Fenerbahçe'den Attila Szalai'ye transfer izni!
Fenerbahçe Kulübü, ismi Alman kulüpleriyle anılan Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." denildi.
117 MAÇTA FORMA GİYDİ
Szalai, 2020-2021 sezonun devre arasında sarı-lacivertli camiaya katılmıştı. Fenerbahçe formasını 117 karşılaşmada giyen 25 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.