Fenerbahçe, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı





İSTANBUL (AA) -

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamladıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.