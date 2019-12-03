Fenerbahçe'den animasyonlu tepki!

Fenerbahçe resmi twitter hesabı üzerinden son günlerde çok konuşulan penaltı pozisyonları hakkında paylaşımda bulundu. Fenerbahçe önceki hafta Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı ve tekrar edilmeyen penaltı hakkında animasyon çizim üzerine "ihlal bulunmadı", Göztepe maçında tekrar edilen pozisyon hakkında ise "ihlal VAR!" ifadelerini kullandı.

beIN Sports'un son dönemde görüntü paylaşımları hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle Fenerbahçe pozisyonları animasyon çizim ile belirtti ve "yayıncı kuruluş" ifadesinde bulundu.

TELİFSİZ PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Süper Lig'de haftaya VAR kararları damga vururken, kulüplerden telif hakkından kurtulmak adına flaş paylaşımlar geldi. İşte hafta boyunca yaşananlar ve o paylaşımlar.