Fenerbahçe'den Anadolu Efes açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin EuroLeague´deki bir diğer temsilcisi olan Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor; yaşanan bu durumun değerlendirmesini, kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"EuroLeague tarafından 28 Şubat Pazartesi günü yapılan, `Rusya temsilcilerinin katılacağı tüm karşılaşmaların dondurulması´ kararının alındığı toplantının ardından, ilgili takımların bu sezon karşılaşmalara devam edememe ihtimaline karşın EuroLeague´de mevcut sezonun tamamlanması için gerekli uyarlamalar masaya yatırılmış, çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Kulübümüz de bu noktada sürecin başından sonuna dek hem EuroLeague yönetimi hem de EuroLeague yapısında ortağımız olan diğer 12 takımla temas halinde olarak içinde bulunulan olağanüstü durumun herkes için en adil şekilde çözümlenebilmesi adına çeşitli alternatifler sunmuştur.
Bu süreçte Kulübümüz tarafından sahada oynanmış ve sonuçlanmış; o noktadan sonra oynanan maçlara da birçok faktör çerçevesinde etki etmiş müsabakaların tamamen yok sayılmasının, sporun doğal dinamiğine tamamen aykırı olduğu, tüm paydaşlarımızla defalarca paylaşılmıştır.
Buna rağmen EuroLeague yapısı gereği 13 takımın oy kullandığı ve 7 Mart Pazartesi günü sonuçlanan oylamada, toplamda yedi EuroLeague A lisans sahibi takım, bir kısmı puan durumunda kendi çıkarlarını gözeterek bir kısmı ise nedenine hiçbir şekilde anlam veremediğimiz yönde oy kullanmıştır. Bu tutum, 7´ye 6 oy çokluğuyla, Rusya ekipleriyle oynanan tüm karşılaşmaların silinmesi kararına sebep olmuştur.
Kulübümüz, bugüne dek `Savaşa Hayır´ mesajını her platformda en güçlü şekilde paylaşmış ve paylaşmaya da devam edecek; bu önceliğe yönelik alınacak her türlü aksiyonun da destekçisi olacaktır.
Bununla birlikte bu gibi olağanüstü durumlarda, alınacak hassas kararların da her zaman bireysel menfaatlerden ziyade organizasyonlar açısından en adil şekilde olması gerektiğine inanmaktayız.
Bu noktada, ülkemizin EuroLeague´deki bir diğer temsilcisi olan Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor; yaşanan bu durumun değerlendirmesini, kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz.
Bilinmesini isteriz ki; Takımımız alınan bu karara rağmen hak ettiği neticeye ulaşmak için tüm sezon olduğu gibi kalan altı müsabakada da mücadelesini taraftarlarımızla bütünleşerek en güçlü şekilde sürdürecektir."
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