Fenerbahçe'den açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

"Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."