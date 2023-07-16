Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularının çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.

1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği vurgulanarak, şu ifadeler aktarıldı:

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: İNANMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe de TFF'nin 1959 öncesine dair bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğuna vurgu yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan

'Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.”

açıklamasını dikkatle takip ettik.

Kulübümüz, bu kapsamda 6 Mart 2021 tarihinde 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunmuş,

Federasyona yaptığı başvurunun sürecinin takibini geçen iki yılda da dikkatle sürdürmeye devam etmiş,

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Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştı.

Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi,

Tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz.

TFF’nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor;

İlgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine,

100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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FENERBAHÇE 2021 YILINDA BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonlukların tescil edilmesine dair 2021 yılında bir başvuru yapmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Mart 2023'te bu başvuruya herhangi bir yanıt verilmediğini dile getirmiş ve 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasına dair başvurularını yinelemişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesi kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ve bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz." denilmişti.

"Kuruluş tarihi 1923 olan TFF tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada TFF'nin tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

"Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibarıyla TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki bu konu kişisel yorum, görüş ve ön yargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."