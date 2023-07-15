TFF'den 1959 öncesine dair karar!

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TFF, 1959 öncesindeki başarı kriterleri ve resmi statüsünü değerlendirmek için bir komisyon oluşturulmasına karar verildiğini duyurdu!

TFF'den yapılan açıklamada "1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı!

FENERBAHÇE 2021 YILINDA BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonlukların tescil edilmesine dair 2021 yılında bir başvuru yapmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Mart 2023'te bu başvuruya herhangi bir yanıt verilmediğini dile getirmiş ve 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasına dair başvurularını yinelemişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesi kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ve bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz." denilmişti.

"Kuruluş tarihi 1923 olan TFF tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada TFF'nin tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

"Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibarıyla TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki bu konu kişisel yorum, görüş ve ön yargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."