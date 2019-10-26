Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı başladı. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katılım gösterdi. Kongre üyeliğinde 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüksek divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla birlikte Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük karşıladı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu.

DİVAN BAŞKANI KÜÇÜK: CUMHURBAŞKANIMIZ ELİ BOŞ GELMEYECEK

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, "Cumhurbaşkanımız eli boş gelmeyecek. Fenerbahçe'nin yaralarına yanında merhem getirecek. Her davetli eli boş gelirse ona göre karşılanır, dolu gelirse ona göre karşılanır. Kalbinde Fenerbahçe sevgisi ve katkısıyla gelecek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımının ardından bir kez daha konuşan Küçük, "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. Elinizde paketle gelmediniz ama niyetiniz dolu, gönlünüz dolu geldiniz" dedi.

GENEL SEKRETER KIZILHAN: TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu ve şöyle konuştu:

"Kulübümüzün tarihi günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 25. yılını doldurarak divan kurulu üyemiz oldu. Kendileri birazdan buraya gelerek bizi şereflendirecektir. TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinmek istiyorum. Bu ülkenin fertleri olarak bu operasyonun neden olması gerektiğini ve önceliklerimizi biliyoruz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de şifa diliyorum. Allah devletimize, askerlerimize güç, kuvvet ve kudret versin."

Amatör branşlar hakkında da bilgiler veren Kızılhan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nu da tebrik ederek, kürsüye çağırdı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kürsüye gelerek Buse Naz'ı tebrik etti. Buse Naz, yaptığı konuşmada, "23 yaşındayım, bu sene çok büyük başarılar elde ettim. Bunu da bu bayrak altında elde ettim. Bu sene iki Avrupa şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe'yle ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyat var. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah, Tokyo'da da altın madalya alarak karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

İHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir video hazırlandı. Videoda futbolculuk dönemlerinin yer aldığı belirtildi.