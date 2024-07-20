Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi - Jardel'in rekoru kırılıyor mu?

Transfermarkt verilerine göre; 2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17.05 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu. Güncel olarak Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi. Eğer bu transfer bu rakamlara gerçekleşirse, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.