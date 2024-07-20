Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi - Jardel'in rekoru kırılıyor mu?
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi. Eğer bu transfer bu rakamlara gerçekleşirse, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek
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Bu yaz transfer döneminde bir Süper Lig kulübünün ödediği en yüksek bonservis rekoru kırılabilir.
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Transfermarkt verilerine göre; 2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17.05 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu. Güncel olarak Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi. Eğer bu transfer bu rakamlara gerçekleşirse, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.
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İspanyol basınından Marca'da yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri için 20 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ve bu rakamın Sevilla tarafından kabul edilmediği belirtildi.
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Haberde İstanbul ekibinin yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı ve golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için çok istekli olduğu ifade edildi. Özellikle Jose Mourinho’nun bu transferde önemli bir rol oynadığı ve Portekizli çalıştırıcının En-Nesyri’yi kadroda görmek istediği aktarıldı.
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Geçen sezonu 41 maçta 20 gol ve 3 asist ile tamamlayan Faslı oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fas Milli Takımı ile 73 maça çıkan golcü oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Fenerbahçe kulüp tarihinde bugüne kadar sadece 2 Faslı futbolcu forma giymişti. Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe, sarı-lacivertli formayı sırasıyla 89 ve 70 kez giymişlerdi. Youssef En-Nesyri transfer olursa, Fenerbahçe’nin tarihindeki 3. Faslı oyuncu olarak kayıtlara geçecek.
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1.92 m boyunda olan En-Nesyri, hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde öne çıkıyor. Ayrıca hızlı koşuları ve savunma arkasına yaptığı derinlemesine koşularla rakip savunmaları zor durumda bırakabiliyor.
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Yüksek boyu ve güçlü zıplama yeteneği sayesinde hava toplarında oldukça etkili olabiliyor. Özellikle duran toplarda ve ortalarda sıkça gol aranan bir golcü özelliği taşıyor. Sert şutları ile bilinen En-Nesyri, forvet pozisyonunda çeşitli rolleri üstlenebiliyor. Hem merkez forvet olarak hem de kanat forvet olarak oynayabiliyor.
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En-Nesyri, kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başladı. 2015 yılında İspanyol kulübü Málaga'ya transfer oldu ve burada ilk olarak B takımında oynadı, kısa süre sonra A takıma yükseldi. Málaga formasıyla 41 maçta 5 gol kaydetti. 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında CD Leganés'e transfer olan En-Nesyri, burada daha fazla forma şansı buldu ve başarılı performanslar sergiledi.
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Leganés formasıyla 53 maçta 15 gol attı. 2020 yılında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan En-Nesyri, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başladı. Sevilla formasıyla 2020-2024 yılları arasında 196 maçta 73 gol ve 7 asist yapmayı başardı.