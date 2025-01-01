Fenerbahçe'de yeni yılın ilk idmanı!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanı, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.